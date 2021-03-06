針對罷免案第一階段審核通過，立委陳柏惟6日在大肚溪棒壘球場回應表示，做得再好，也是有人反對，他已用盡全力在打拚，未來將繼續維持。他也不諱言，有反對者問他：「會驚袂？」，他答覆說：「不知要驚什麼？要罷免我的，又不是鬼」。對罷免案若成案，他表示，麻煩大家要出來投票，將好的立委留在地方。

陳柏惟今天上午到大肚溪棒壘球場出席一場競賽活動，他針對罷免案一階已過關回應表示，對中央及地方事務已用盡全力在打拚，成績大家都看得到，未來將繼續維持，如果有所調整，反而對不起支持的選民，過去很多支持者靜靜關心，現在反而勇敢地為他加油的人變很多。

至於罷免案若成案，陳柏惟則喊話，「麻煩大家有成案，要出來投票，將好的立委留在地方」。不過，他也不諱言，也遇到過反對者問他：「會驚袂？」，他都答覆說：「不知要驚什麼？要罷免我的，又不是鬼」。

陳柏惟說，為了支持他當選的人，他當然將時間放在對全民好的地方，不管是國家的主權 、國民安全、司法及交通等，他事事都有關心，沒對不起付給他薪水的任何1元。

他強調，政治工作很難一百分，再怎麼厲害50％、60％就是門檻，怎麼做，都有不滿意，但只要能接觸得到，會逐步改善；對批評指教，也會傾聽，但是沒有辦法完成「對我們沒有期望」的期望。他強調，如果只是發發牢騷，例如，他講話不好聽、講台語、長得不好看等，他真的無法改變，有些事情是天生的。

若罷免案成功，未來想做什麼？陳柏惟表示：「要做牛嘸驚沒犁通拖（台語）」，對於在不在這個位置？他已參政、有心想改變，就要想辦法發揮影響力，但是，他全力專心在眼前的事，沒時間想未來要做什麼？他想的都是國家與社會，沒有時間想個人的事。

(中時 )