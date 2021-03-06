國內爆缺水危機，除民生用水恐不足，甚至危及半導體等科技廠商，行政院長蘇貞昌今（6）日受訪時被問及缺水問題時表示，政府經盤點全國戰備水井後，已經啟動100多口井，希望能解決目前民生用水需求。

蘇貞昌今（6日）上午出席「345kV 板橋~龍潭線竣工啟用典禮」時，針對缺水問題表示，他已請政院秘書長和經濟部、水利署等單位研究設法解決問題，但關鍵還是要拜託全體國人同胞，節約用水。

蘇貞昌說，老天爺不下雨也很困難與不得已，早在去年就請祕書長、經濟部及水利署做各方面的準備，包括前瞻基礎建設投入的海水淡化、水環境等的工程及水庫清淤，都大大發揮效果，包括從翡翠水庫送水到新北地區，也因為有準備才能在這百年大旱中已有一些效果，否則會比現在更困難。

對於行政院農業委員會農田水利署攜手大甲鎮瀾宮7日辦祈雨法會，蘇貞昌說，台灣民間習俗無論到哪裡都是祈求風調雨順，過去水利會是民間團體時代，已有這習俗由來已久，水利會改成公務機關後，地方水利處也會依照往年的習俗，和宮廟、民間一起祈求，這是一向有做的事情。最重要應該還是各方面工程加緊施作，大家一起節約，讓水情不利的時候大家撐得更久。

(中時新聞網)