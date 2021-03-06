甫成立的自由車隊Team Bryton Iceland，陣中31歲好手吳之皓，其實去年曾打算退休回台東老家務農，不過因為新車隊的機會，給放不下自由車的他再一次挑戰夢想。

吳之皓是2019年台灣自行車登山王挑戰國內第1，讓以爬坡為特色的他開心努力多年終於證明，可惜去年新冠肺炎疫情影響，許多比賽取消，也因為比賽減少，讓已經進入而立之年的他考慮高掛車鞋，回到老家務農展開人生新篇章。

「但自己內心還是對自由車競賽有依戀，關於退休真的猶豫了好一陣子，直到12月中開始知道Team Bryton Iceland成軍消息，評估過後覺得能和車隊一起發展未來，便決定繼續我得車手生涯，很感謝Team Bryton Iceland給我這個機會。」吳之皓這麼說。

至於務農的事業第二春，吳之皓透露，家裡本來就是務農，自己本來很排斥一起從事相同行業，但長大後又覺得應該要傳承下去，3、4年前家裡開始種咖啡我就幫忙，才剛收成。此外，我也有在學炒咖啡，不過農業可以種植的作物很多，也不一定只有種咖啡，會再慢慢學習、轉型，找到卸下車手身份後的生活重心。」

(中時 )