隨著國際經濟回升加上鋼鐵需求增溫，國際鋼價一片漲聲，中鋼(2002)今日開出4月及第二季內銷鋼品盤價如預期續漲，其中，4月單月盤為連續第十個月漲價，平均小漲1.7%；第二季內銷盤價為連續第三季調漲，平均漲幅達8.3%。中鋼本次緩漲展現最大誠意，預計鋼價仍具補漲空間。

中鋼今日開出盤價，強調持續秉持一貫之「穩健、溫和、順勢、衡平」的訂價原則，經綜合考量整體用鋼產業出口競爭力、國內原物料價格穩定性及鋼廠成本壓力，本次釋出最大誠意，期許下游業者掌握此契機加速升級轉型，並蓄積能量，共創鋼鐵業榮景。4月份月盤產品需反映不斷上升的成本，既有的配套方案續搭配，內銷基價平均微調1.7%；第二季季盤產品除反映第一季盤價調幅遠落後原物料成本，尚兼顧與月盤及同業漲幅差異，並考量第二季成本波動，因此第二季基價平均調幅8.3%

近期國際原物料續漲，持續帶動全球鋼鐵行情，中鋼指出，全球鋼廠持續承受成本不斷上升的壓力，國際煤、鐵、廢鋼等煉鋼原物料價格仍處高檔，鐵礦砂近期曾站上每公噸178美元，距歷史高點194美元。美國熱軋流通行情已達1,400美元創歷史新高，歐洲熱軋價格突破900美元大關，對比亞洲鋼價仍大幅落後歐美，中國大陸寶鋼開出4月份盤價，熱軋持續上漲每公噸300人民幣，越南河靜鋼廠5月份內銷熱軋亦調漲45美元，後續亞洲鋼市仍具備補漲向上動能。

時序邁入今年第二季的傳統旺季，國內外終端需求持續強勁，國際鋼市熱度延燒，加上煉鋼原物料成本大幅翻揚，本次中鋼盤價明顯存在補漲空間，尤其季盤產品大幅落後月盤累計調幅及同業漲幅；其中，鋼板落後同為建材類產品型鋼漲幅新台幣4,700元左右；國內線材同業第一季則累漲4,100元；熱冷軋、鍍面等產品之進口報價近三個月大幅調漲155~400美元。

中鋼認為，世界主要經濟體受惠於疫苗研發成功並大規模施打，COVID-19疫情陰霾可望逐漸消退，全球投資與消費活動信心強勢回溫。

國內外製造業景氣明顯復甦，如汽機車、基礎建設及家電等終端產業的需求急速攀升；世界鋼鐵協會（Worldsteel）預測今年全球鋼鐵需求量增幅達4.1%。中國大陸日前召開兩會，將今年經濟增速目標設定為6%以上，加上今年是「十四五規畫」開局首年，將擴大包含5G等新基礎建設和推動新能源車、新材料等發展計畫項目，預期將帶動大陸鋼鐵需求大量釋出。

(時報資訊)