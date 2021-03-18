長榮集團旗下長榮鋼（2211）為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行新股20,556張，其中14,800張採競價拍賣，競價拍賣從3月19日起至23日止，並依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，競拍底價為33.61元，每標單最低為2張，以價高者優先得標，並於3月25日上午10點開標。

長榮鋼目前經營鋼結構製造暨廢棄物處理兩大業務，是為國內前三大鋼構廠，工程實績包括宏盛帝寶、陶朱隱園、高雄世貿展覽館、台北世貿南港展覽館、故宮南院、中山高高架拓寬鋼橋工程等指標性工程。廢棄物業務則由長榮鋼鐵子公司欣榮、水美、榮鼎綠能經營，欣榮係目前台灣唯一一家BOO焚化廠，亦為桃園地區唯一一座大型生活廢棄物焚化爐，並透過汽電共生將熱能轉換為電能售予台電；水美為北區甲級有害事業廢棄物綜合處理中心；榮鼎綠能則為台灣指標性BOT生質能中心，預計於111年1月正式商轉後，將成為桃園第二座大型生活廢棄物焚化爐。

2019、2020年度營收分別為82.68億元、93.50億元，年增13％，EPS分別為2.44元、2.65元。受惠台商回流帶動廠辦建置需求、以及社會住宅、危老都更等案量火熱，國內鋼構市場需求暢旺，目前訂單呈現滿載狀態，加上榮鼎綠能即將於今年第四季試營運，未來業績獲利成長可期。

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