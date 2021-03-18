記憶體模組廠創見轉投資封測廠典範(3372)2020年第四季動能顯著提升，使營運終止連5季虧損，每股盈餘（EPS）0.21元、創近6年高點。合計全年營運雖仍尚未轉盈，但稅後虧損約947萬元、每股虧損0.06元，虧損幅度亦收斂至近6年低點。

典範股價自2月初起漲，昨（17）日在買盤敲進帶動下放量攻鎖漲停，今（18）日開高4.17％後再獲買盤敲進而攻上漲停價15.8元，領漲封測族群、並創2008年6月中以來12月9個月高點，自2月以來已飆漲達49％。三大法人本周合計買超110張。

典範去年第四季營收3.67億元，季增達18.61％、年增達27.2％，創近4年高點。毛利率16.29％、營益率10.36％，本業終止連5季虧損，雙創近13年高點。稅後淨利0.36億元、每股盈餘0.21元，亦終止連5季虧損、並雙創近6年高點。

合計典範去年營收12.1億元、年增2.44％，毛利率7.02％、營益率負0.7％，雖仍小幅虧損，但分創近12年、近6年高點。雖然業外顯著轉虧，稅後虧損約947萬元、每股虧損0.06元，但虧損幅度大減達8成，表現為近6年最佳。

(時報資訊)