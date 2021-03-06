林澤聰在用餐時段，特邀請女警及工友共享美味蛋糕與下午茶，傾聽所內女警的工作心聲，並給予肯定與積極的回應。（警方提供）

一年一度的國際婦女節到來，在這溫馨與感恩的日子，台中市政府警察局第四分局黎明派出所長林澤聰與黎明警友站長陳蓀裕攜手共同關懷，向平日在警政工作上無私奉獻與全力付出的女性同仁們敬祝「婦女節快樂」！

警方指出，陳蓀裕有感女警在工作職場辛勞實屬不易，特邀擔任知名連鎖女子SPA名店副總經理的好友共同來派出所慰勞女警及工友，致贈SPA體驗券，讓辛苦的女警在工作之餘也要放鬆紓壓一下，保持愉快的心情，也讓身心更健康、美麗。

林澤聰則在用餐時段，特別邀請女警及工友至派出所附近的隱藏版網紅蛋糕店，共享美味蛋糕與下午茶，傾聽所內女警的工作心聲，聽取在工作環境及勤務上的改進建議，並給予肯定與積極的回應。

林澤聰表示，黎明派出所有4名女警及1位工友，女警在警察職場雖然辛勞，但是本身性格會比一般女性獨立、堅毅，在各方面的工作表現都非常亮眼，而且女性細心、體貼的特質也緩和了較陽剛的警察工作環境，在處理民眾報案時，經常能適時安撫民眾焦慮情緒、化解緊張氣氛。

林澤聰平常也經常提醒同仁要互相體諒，落實性別平權推動，確實建立無性別歧視的友善工作環境，讓所內同仁都能安心工作。

(中時 )