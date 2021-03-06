台中中友百貨從六日起至廿一日在中友百貨B棟13F文化大廳舉辦「中友2021日本美食物產大展」。（馮惠宜攝）

櫻花祭不能出國追櫻，百貨和餐飲業者搭偽出國商機，以道地日本美食要吸引消費者用舌尖暢遊日本；台中中友百貨六日起推出「日本美食物產大展」，集結了道地日本美味小吃、朝聖甜食搭配滿滿粉嫩櫻花造景，帶領消費者從舌尖開始神遊日本；另，星饗道國際自助餐推出櫻花限定料理，包括：「櫻花壽司」、「櫻花海老凍」…，就是要讓消費者用舌尖品味櫻花的氣息。

搶在周年慶開打前，台中中友百貨從六日起至廿一日在中友百貨B棟13F文化大廳舉辦「中友2021日本美食物產大展」，共有34家道地日本美食參展，香味四溢的青鳥串燒、干貝海鮮歐姆蛋炒麵、章魚燒小丸子、經典厚燒玉子、函館唐揚雞、廣島燒、豬肉泡菜炒麵…等多樣道地美食完整了記憶中的日本！

活動期間推出每日一物，每天都推出不同品項限量獨家優惠，六日推出辻利茶舖抹茶草莓冰霜卷，原價725元、獨家價699元，七日推出鯛魚燒同品項買1送1，八日推出萬福堂買廣島燒贈蛋包炒麵1份，九日推出青森海鮮食堂小樽章魚魚板獨家買1送1，十日推出浪花永吉堂三色糰子獨家買1送1…，至廿一日每日皆有獨家優惠，每日限量，早買早享受！

星饗道國際自助餐也規劃了超夯必吃的櫻花菜單，從造型漂亮的「櫻花壽司」如同日本花見便當一樣，而外型像珠寶般的「櫻花海老凍」清爽口感的果凍中有著海老的鮮和鹽漬櫻花，獨有的櫻花香氣在口中散開；「春櫻mini丼」有著鮭魚卵的散壽司，口感富層次鮮味十足。

「櫻蝦紫蘇麵」有著流動的水晶之稱的櫻花蝦，鮮香的氣味和特有的口感，搭配顏色粉嫩的紫蘇麵，口中漫佈的梅子香。甜點的部分於道咖啡推出櫻花戀人，以紅酒櫻花巧克力慕斯搭配櫻桃餡，櫻花風味蛋糕加上華麗的金箔。還有粉嫩的櫻花生乳捲，櫻花乳酪麵包內有抹茶乳酪及蛋黃還有必吃的櫻花紅豆麻糬麵包等等。且整個三月平日午、晚餐一律第三位0元，盼吸引消費者三人成行一起來用舌尖追櫻。

星饗道國際自助餐推出櫻花限定料理，「櫻花壽司」如同日本花見便當一樣。（馮惠宜攝）

星饗道國際自助餐因應38婦女節及迎接周年慶推出平日午、晚餐第三位0元，三人同行平均每位458元起，更推出一期一會的櫻花限定料理，一起享受這春櫻繽紛的時刻。（馮惠宜攝）

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