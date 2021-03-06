高市府2月5日公開大林蒲遷村安置計畫書（草案）後，為了向居民詳細說明計畫書內容，高市府定於3月13日上午舉辦說明會，市長陳其邁出席，親自與民眾溝通。高市府強調，假如3場說明會後仍無法達成共識，會繼續加開說明會，直到居民都有共識為止，也會一一回應居民的訴求。

高市府公開大林蒲遷村安置計畫書（草案）後，在地居民多關切自身適用的遷村方案，紛紛詢問遷村何時才能啟動？但也有部分人士拿紅毛港及桃園航空城遷村方式來比較，認為大林蒲遷村條件不如兩者。

市府表示，大林蒲是行政院考量當地特殊性，特別以專案優惠補償條件推動遷村，絕對優於紅毛港，也不比桃園航空城遜色。

市府提醒，在地居民有任何疑問，可以直接翻閱大林蒲遷村安置計畫書（草案）或簡明摺頁，或直接打電話到大林蒲遷村專案辦公室（07）331-5333詢問，切勿聽信不實說法，3月13日市府召開的大林蒲遷村安置計畫說明書（草案）說明會中，也會向居民詳細解說。

(中時 )