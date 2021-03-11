竹東生命紀念園區2年多前在整地開發時，挖出200多具50年前協助開闢五峰鄉大鹿林道的榮民遺骸，目前仍有53具無後人認領，置放在生命園區倉庫中，縣長楊文科接獲陳情後允諾協助無主榮民遺骸遷葬，讓協助奔走的榮民朋友很感動。

據新竹縣中央軍事院校校友會理事長黎保國表示，1958年823砲戰結束後，有400多名國軍兄被調派到新竹縣，負責開闢五峰鄉到觀霧的大鹿林道，更協助在五峰鄉和苗栗縣泰安鄉交界設置軍事重地「樂山雷達站」。

黎保國說，早年沒有大型工程機具，在山區披荊斬棘施工相當困難，期間使用TNT黃色炸藥，有9人當場殉職，300多名弟兄受傷，殉難工程人員就地掩埋，並在觀霧服務中心設立紀念碑。

當年傷者轉送芎林野戰醫院（即目前的鄧雨賢音樂文化紀念園區）治療，有多人在3年內陸續往生，埋葬在竹東第四公墓，鎮公所2年多前興建竹東生命紀念園區，在整地開發時挖出200多具開墾大鹿林道的榮民遺骸，陸續有家人或同鄉領回安葬，

黎保國表示，榮民弟兄早年協助軍事基地及大鹿林道開發，保家衛國外也打下當地林業和現今觀光繁榮的基礎，有苦勞也有功勞，5年統計前還有137具無主遺骸，前縣長邱鏡淳曾提供協助辦理遷葬，但受限預算，迄今還有53具主遺骸未安置。

縣長楊文科聽到這群老兵開發地方的故事後表示，飲水思源是做人的根本，協助勞苦功高的榮民弟兄，縣府責無旁貸，指示縣府相關單位協助安厝到新竹軍人忠靈祠 ，讓孤單的榮民靈魂不再漂泊，能夠安息！

(中時 )