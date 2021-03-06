正在認真思考是否參選黨主席的國民黨智庫副董事長連勝文，近來拜會黨內要角，動向引關注。傳出內部鴿派鷹派拉扯致參選與否陷兩難，連勝文說，他不太確定有什麼派，只能說，「一旦我下決心要做一件事情，不管是減肥或選主席，都是努力往前走，沒有什麼派不派的問題」。

連勝文近日動向引關注，除了前晚密會朱立倫，報告專職黨主席構想，也曾在過年期間，拜會前副主席郝龍斌積極修復彼此關係，以及拜訪前高雄市長韓國瑜，暢談黨的發展與改革，外界形容頗有合縱連橫的意味。

連勝文下午受訪表示，其實他和朱立倫、韓國瑜這兩位大哥已多次見過面，不只在過年期間，多次趁對方的空檔去請教對國家未來的看法、對黨的發展方向，他也受益很多。

媒體詢問，和朱立倫會面談到專職黨主席想法？連勝文說，討論的問題非常廣泛，不只有黨的改革制度，還有其他議題，日後大家可以慢慢透過理念的表達，了解彼此的想法，不是只有一個議題，而是有討論到很多不同的議題。

至於韓國瑜有無鼓勵參選黨主席，連勝文指出，這幾位大哥其實一直鼓勵他做很多事情，他對大哥們的態度也是一樣，不管在位置上或不在位置上，輸或贏，都非常尊敬他們，「因為我的字典裡沒有『現實』兩個字」，所以大哥們對他的各種指導，他都非常樂意接受。

媒體追問，尚未宣布參選黨魁是否因韓國瑜未表態，連勝文說，他考慮的因素很多，最重要的是他能為這個黨做什麼事，能推動什麼樣的改革，以及能為國家做什麼事。

談到是否和韓國瑜合作，支持他選黨主席，連勝文坦言，他無法幫韓國瑜回答，雖然這位大哥是一個非常夠義氣的人，他實在無法幫韓回答這種事情；他和韓並沒有討論到政治上謀略的部分，主要是討論對黨的看法、國家未來走向等重要議題。

媒體再問，是否有意拉攏黨內要角合力反抗江啟臣，連勝文說，跟這幾位大哥、前輩們請教看法，交換意見，不能是反抗誰，國民黨又不是專致、獨裁團體，怎麼可能會有反抗的問題，這不可能，講這種話不合理，且對江啟臣不尊敬，因為江不是這樣的人；若說去拜會朋友就叫結盟，那他可能一年365天每天都在結盟。

(中時 )