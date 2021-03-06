英國首相府發言人5日預告，本月16日將公布後脫歐時代的國防及外交政策方針。英媒率先披露，倫敦準備將未來的重心轉移至印度-太平洋地區，同時也希望與區內民主國家聯手，共同應對大陸挑戰。

英國政府預訂於16日公布最新國防及外交政策評估報告，22日再發布另份國防文件，說明英國武裝部隊發展的5年計畫。《衛報》、路透等5日報導，據他們取得的部分內容，前者屬於「綜合性評估報告」，闡明脫歐後的英國將在地緣政治中扮演何種角色、重新設定英國的「國際優先事務」，同時主張把資源向印太地區傾斜，以提升英國在南亞和東亞的軍事、外交地位。

報告指，英國將加強參與印太地區事務，增加定期派遣海外兵力，同時提升偵測、威懾及應對「國家威脅」的能力，主要計畫包括「伊莉莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth，R08）航空母艦的部署安排。該航母準備前往太平洋，且可能部署在南海。

報告還強調，英國需強化「應對中國的能力」，以「更加充分理解並回應中國帶來的系統性挑戰」，尤其應多加關注網路安全問題。

此外，英媒也引用1份政府內部簡報稱，首相強森將透過報告宣布世界衛生組織（WHO）改革計畫、重申美國是英國最重要的盟友等。針對脫歐問題，強森也會宣示，雖然歐洲是英國利益的重要部份，但英國應準備走上與歐洲不同的道路。

(中時 )