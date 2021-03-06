勞保長期存有財務危機，儘管昨天行政院長蘇貞昌掛保證表示「政府在，勞保不會倒」，但前國民黨主席朱立倫指出，根據勞保局的精算報告，勞保將在2026年破產，所以蘇貞昌的意思是應該是「勞保不會倒但是會破產」，到時候繳保費的勞工朋友將變成領不到年金的一代。

朱立倫表示，根據勞保局統計，去年勞保收支逆差486.9億，今年逆差會變成701億，明年增為逆差998億，後年將破千億逆差，逐年大幅增加逆差，並於2026年宣告破產。即便政府每年提撥200億，再加投資收益也僅僅只會延後兩年破產！屆時勞工朋友辛苦繳的錢，通通領不到了。

朱立倫說，勞保局整個報告寫的很明白，蘇貞昌不知是完全沒看，還是惡意欺騙全國人民。他呼籲蘇貞昌，面對勞保問題不是用唬爛的方式欺騙勞工朋友就可以過關的，再擺爛下去，大家都會變成「悲哀的繳勞保卻領不到年金的一代」。

(中時 )