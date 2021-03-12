台中市水情進入紅燈緊急，市府是否規劃實施供5停2？市長盧秀燕12日表示，希望做最壞打算、做最好準備，市府與水利署預計下周將進行抗旱演練，由於水源是中央負責調度，將由中央依實際乾旱情形決定是否採取供5停2或其他措施，市府將全力配合。

盧秀燕指出，目前整個台灣水情非常嚴峻，希望做最壞打算、做最好準備，所以市府與中央水利署預計下周將進行抗旱演練，由於水源是中央負責調度，將由中央依據實際乾旱情形決定是否採取供5停2或其他措施，市府將全力配合。

盧秀燕說，屆時若實施停水或減壓方案，勢必會影響到民眾的日常生活、各行各業及企業工業用電等，所以市府會做好抗旱演練。

針對行政院長蘇貞昌立院備詢時表示，目前中油第三液化天然氣接收站沒有備案，如果因公投受阻，勢必得透過南電北送、中電北送。盧秀燕表示，相信政府一定可以做得好，現在科技這麼進步，多花點經費也沒有關係，最重要的是一定要愛護藻礁跟提供充足能源，做到兩全其美。

(中時 )