【愛傳媒黃士修專欄】藻礁公投連署破50萬，府院黨急著派「小英男孩」與環團談判，用意當然是不想撕開非核家園的矛盾。

事已至此，有沒有方法停下藻礁公投呢？有，依公投法第12條，領銜人不送件，待連署六個月到期，視為放棄連署。

但要藻礁公投不送件，只能比照當年撤回深澳燃煤，府院公告直接撤回觀塘三接，才夠誠意。如果只是開協調會或聽證會，用膝蓋想也知道是摸頭，根本就是打假球。

至於要提藻礁公投對案，確實可依公投法第14條及第15條，由行政院或立法院提出，立法院決議直接交付公投，就不需要連署階段。

而且這裡有一個立法漏洞，此途徑提出的公投，「不適用第9條至第13條」規定，原意指的是不適用連署。但修法後的第9條第3項也規定，「第一項主文應簡明、清楚、客觀中立；理由書之闡明及其立場應與主文一致。」

因此民進黨提出的三接公投，可以在主文寫供電穩定、減煤減碳、兼顧生態等，不簡明、不清楚、不客觀中立的字句，理由書也不一定要與主文一致，可以將大量篇幅用來攻擊藻礁公投和核四公投。

也就是說，中選會可以進行「合法的」作弊。

2018年，以核養綠公投在提案原始主文是「您是否同意：為避免非核家園政策所導致之空氣污染與生態浩劫，應廢除電業法第95條第一項；以終止非核家園政策，重啟核電機組，進而保障人民享有不缺電、不限電、不斷電與低廉電價的自由？」

這個主文相當白話，每一點都是客觀事實，但中選會說不客觀中立，強制要求補正，才有了相當複雜的類似雙重否定句主文。

2019年，核能減煤公投的補正後主文是「您是否同意，立法院應制定專法，使2030年以前達成核能發電比例不得低於燃煤發電？」

這個主文相當白話，每一點都是客觀事實，但中選會說不簡明不清楚，駁回。

2019年，核能減煤公投的補正後主文是「您是否同意，經濟部應要求台電公司提出現有核能電廠運轉執照更新之申請，經核能安全管制機關原子能委員會審查通過後，落實執行現有核能電廠延役？」

這個主文相當白話，每一點都是客觀事實，但中選會說不簡明不清楚，駁回。

中選會雙重標準也不是第一天的事，我現在是樂見府院高層下令中選會放水舉行三接公投，跟藻礁公投和核四公投打對台。吵得越熱鬧投票率越高，讓我們正面對決吧！

作者為以核養綠公投發起人

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)