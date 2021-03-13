志工表示，今日運往台北的箱數大大小小算起來約有400箱。（黃婉婷攝）

由於送件在即，總部志工內部忙著複印、造冊，外部則忙著運送歸檔完畢的成箱連署書。（黃婉婷攝）

珍愛藻礁公投送件在即，為消化上看70萬份的連署書，公投總部周末忙得不可開交，志工群努力、編碼造冊，一箱箱歸檔完成的文件，也於今日上午送到荒野保護協會總會置放。總部聯絡人陳逸樺說，總會有保全系統，定能妥適保管連署書，台北志工也將協助歸檔作業，同心協力拚進度。

上午9時，大批志工已聚集在總部門口，準備將總部樓上已歸檔的連署書搬下，運到開往台北的卡車上，中壢警方也比照選舉模式，到場部署戒護。志工說，今日搬運的量約有400多箱，預計要載2、3趟才能結束，雖然忙到汗水淋漓，但抱著裝滿連署書的紙箱，就有股強烈的成就感，令人感動。

陳逸樺說，整理連署書的作業已來到歸檔程序，僅有少部分的文件還須編碼、複印，僅靠桃園志工之力稍嫌不足，為增加效率，荒野總會也將加入歸檔工作，替桃園總部分擔辛勞，兩批人馬將在最後4天火力全開，將歸檔文件裝箱完畢，一口氣在18日送至中選會。

考量到總部缺乏保全系統，陳逸樺說，已歸檔的連署書將自今日陸續運回荒野總部，該處消防、保全系統充足，也有志工協助看管，安全性提高不少，她也將輪流於台北、桃園兩邊坐鎮，確保送件進度順暢。

(中時 )