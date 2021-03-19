全台瘋鮭魚，財政部臉書小編也不放過參與的機會，在臉書貼文說要趁大家鮭字成語功力正好時，請大家看圖猜成語，還標籤要大家適量飲食以免血本無「鮭」。

財政部小編在臉書發文，提醒店家朋友、頭家頭家娘，紙本三倍券換現金只到3月31日，3月底前請大家忙裡抽空換一換，全台6221個金融機構據點都能兌現，存款匯款都免手續費、當日處理就入帳。

看似無趣的政令宣導，卻貼了一張3月31日前車上載滿粉紅鮭魚和鵝，以及4月1日後雙手空空的圖，要大家看圖猜成語，網友熱情響應說左圖是「滿載鵝鮭」，海巡中部分署則是說「榮鮭故里」，至於4月1日則有「鮭去來兮」、「血本無鮭」、「空手而鮭」等答案出現。

對第一個回答「滿載鵝鮭」的網友，財政部小編推崇「您真是實至名鮭的第一名！」，也有網友開玩笑說「4/1是愚人節」，小編也有回覆「猜猜當天要不要上班？猜錯就同鮭魚盡了......」還有網友看圖答「鮭鵝子？」，小編也能回說「喔喔喔這好有創意～真是不墨守成鮭～」

財政部臉書小編請大家看圖猜鮭字成語。（翻攝財政部臉書）

(中時新聞網)