面對藻礁公投壓力，民進黨立委今當面建議行政院長蘇貞昌，是否可思考將三接改為「浮動式接收站」？蘇持觀望態度說，這是科學技術，需要根據事實評量，不是自己想就可以。引發關注的是，公投一旦過關，是否意味2025非核家園「燃氣50％目標」將受影響？蘇貞昌斬釘截鐵地說「當然會」，一個不行，後面就會堵住，發電當然受影響。

70萬3052份藻礁公投連署書昨送抵中選會，數量已超過二階連署所需份數，可望成案並在8月28日「公投日」舉行。

面對民間壓力，民進黨立委何志偉今在立院質詢蘇貞昌時指出，在處理藻礁問題的過程中，行政部門是否考慮過將中油第三天然氣接收站，改為「浮動式接收站」，雖然這項作法在未來可能會受到海象影響天然氣的輸送，但是否有可能列入替代選項？

何志偉直言，這麼座雖然會更麻煩，但如果能多花一點時間、多花預算，政府能在雙方之間找到衝擊性最低的方案，相信藻礁就不會是問題。

對此，蘇貞昌表示，由於台灣有特別的海象，又或者是颱風等情況，如果是要蓋浮動式碼頭，「有一些可以適合外國，但不一定適合台灣。」

當何志偉追問「是不是至少能把這個方案納入考慮？」蘇貞昌仍未正面回應說，各種可以評估的方式他都請經濟部、中油去做，但這是科學技術，需要根據事實評量，不是自己想就可以。

民進黨立委邱志偉則指出，假設公投過關讓三接蓋不成，屆時政府又提不出替代方案，是否會讓2025非核家園當中的「燃氣50％目標」受到影響？

對此，蘇貞昌當場回說「當然會」，並強調能源政策是環環相扣，一個不行，後面就會堵住，發電當然也會受影響。

邱志偉進一步詢問，如果天然氣的發電到2025年無法達到50％，而三接停工所造成的電力缺口，是否能以「再生能源」的加速發展來填補？

對此，經濟部長王美花悲觀地說，再生能源本來就有自己的任務，現在是規劃2025年要達到20％，若要代替其他能源缺口，佔比勢必要再增，「現在大家知道我們正努力要達到20％，如果還要再增加，對再生能源來說是不容易的。」

(中時 )