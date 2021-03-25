F-5E失事，蘇貞昌認為是共機擾台，給飛官的負荷太大。如果共機是失事的原因，那麼蓄意升高兩岸軍事緊張的民進黨，難道不是幫兇？

民進黨必須定調，兩岸到底是要和，還是要戰？要戰，那就是把對岸當「敵國」，敵國當然會有敵意。戰爭的本質是死傷，真正矛盾的，是民進黨一方面升高戰爭的風險，一方面延後高教機的汰換，為什麼要等到失去飛官了，才想到要更新彈射椅？

今年中央政府總預算，民進黨編了12億元的「大內宣預算」，卻沒有編只需要6億的彈射椅更新。有錢養公關公司，沒錢照顧飛官，這樣的民進黨有臉說，自己沒責任？

反之，如果民進黨「要和」，那台灣朝野應該共同呼籲，共機至少在這個時間點，可以少來台灣。歷史名將羊祜還給陸抗送藥呢，現在台灣飛官一死一失蹤，不能緩點嗎？

要和，蘇貞昌也至少該把「武漢肺炎」四個字吞回去。民進黨嘴巴不饒人，後座力卻是國軍來承受。太不值得。