F-5E失事，蘇貞昌認為是共機擾台，給飛官的負荷太大。如果共機是失事的原因，那麼蓄意升高兩岸軍事緊張的民進黨，難道不是幫兇？
民進黨必須定調，兩岸到底是要和，還是要戰？要戰，那就是把對岸當「敵國」，敵國當然會有敵意。戰爭的本質是死傷，真正矛盾的，是民進黨一方面升高戰爭的風險，一方面延後高教機的汰換，為什麼要等到失去飛官了，才想到要更新彈射椅？
今年中央政府總預算，民進黨編了12億元的「大內宣預算」，卻沒有編只需要6億的彈射椅更新。有錢養公關公司，沒錢照顧飛官，這樣的民進黨有臉說，自己沒責任？
反之，如果民進黨「要和」，那台灣朝野應該共同呼籲，共機至少在這個時間點，可以少來台灣。歷史名將羊祜還給陸抗送藥呢，現在台灣飛官一死一失蹤，不能緩點嗎？
要和，蘇貞昌也至少該把「武漢肺炎」四個字吞回去。民進黨嘴巴不饒人，後座力卻是國軍來承受。太不值得。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。