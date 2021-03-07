前副總統呂秀蓮今日表示，以現今的情勢來看，一手促成中美建交的前美國國務卿季辛吉（Henry Alfred Kissinger），是台灣最大的歷史罪人。而季辛吉甚至不在乎北京併吞台灣，作為一個大國，那種權力的傲慢，美國第一，唯我獨尊。

呂秀蓮指出，季辛吉是中美建交的大功臣，從今天中國龍跟美國鷹大戰的情勢看來，他就是歷史罪人，他後來也承認自己誤判中國。

呂秀蓮回應，中美有權力建交，但當年聯合國在討論中國進入，中華民國是否要踢出去時，季辛吉偷偷跑到北京。

呂秀蓮指出，本來美國全力支持中華人民共和國進入，但也要保住中華民國席次的「兩個中國政策」，結果季辛吉到北京的消息曝光，後來聯合國知道，認為美國要放棄台灣，所以我們才會一敗塗地。

呂秀蓮表示，季辛吉後來知道犯了錯，自己在擔任立委時曾去季辛吉辦公室訪問，並對他說「你沒來過台灣，小看台灣，也對不起台灣」。

呂秀蓮表示，季辛吉當時以為跟北京建交後，台灣三兩下就會被併吞，他也不在乎，作為一個大國，那種權力的傲慢，美國第一，唯我獨尊。

(中時 )