「台中資訊盃公益路跑」今天上午在烏日地區舉行，今年因受疫情影響，成功嶺不開放而變更路線行經第九公墓。54歲曾姓男跑者跑經公墓附近，疑似噎到而倒地，頭部遭撞擊而失去意識，經民眾發現通報，現場急救後送醫，曾男送醫前已無心跳呼吸，經醫院搶救不治。主辦單位表示，經檢視，曾男咽喉處並無可疑異物，死因仍須進一步追查。

參加路跑民眾發現此件意外事件緊急通報，救護人車抵達現場，曾男當時已失去呼吸及心跳，且臉部及四肢擦傷，搶救人員現場施予急救後，緊急送往烏日林新醫院搶救。院方表示，進行40分鐘搶救後，仍宣告不治。

主辦單位表示，外傳男子疑因噎住倒地送醫不治，但過程中曾檢視，男子咽喉部並無可疑異物。後續將交由警方處理，由檢察官會同法醫相驗追查死因

「台中資訊盃公益馬拉松」路跑活動，體舉辦多年，去年因為疫情暫停，今年復辦，有不少民眾參加。今天一早從台中國際展覽館出發，到成功嶺門口之後，原規劃路線是跑成功嶺內部，到清新溫泉飯店。今年因受疫情影響，成功嶺不開放而變更路線，改行經第九公墓。

(中時 )