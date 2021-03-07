中職32年球季將於下周六開打，衛冕軍統一獅開幕戰週活動OPENING SERIES自13日至21日連續2周周末主場賽事，將推出「2021輝葉按摩椅Ｘ統一獅OPENING SERIES經典對決」主題活動，本次活動還特別推出「統一獅榮耀十冠總教練及MVP球員卡」。

020年統一獅勇奪隊史第10座總冠軍戰榮耀，回顧獅子軍總冠軍經典對決，象、龍都是曾經屢次對決的榮耀對手，開幕周連續兩周對戰中信兄弟及味全龍，而獅、龍、象都是讓人津津樂道經典對戰組合。

開幕周獅隊將推出「2021輝葉按摩椅Ｘ統一獅OPENING SERIES 經典對決」主題活動，本次活動特別推出「統一獅榮耀十冠總教練及MVP球員卡」，其中包括歷年奪冠總教練鄭昆吉、大石彌太郎、曾智偵、呂文生、陳連宏、林岳平。

歷年總冠軍MVP羅敏卿、費古洛、海克曼、高國慶、王鏡銘、潘武雄，將在3月13、14、20、21日持當日門票即可排隊兌換，或參加當日場外活動即可兌換，每場限量2500份，數量有限換完為止。

(中時 )