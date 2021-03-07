外界關注東京奧運能否順利舉行，中國大陸外交部長王毅表示，中日兩國將先後舉辦奧運，雙方完全可以也應該相互支持，共襄盛舉，促進中日關係發展的機遇，「讓我們今夏聚焦東京，明年相約北京」，同時王毅並透露，中方願向奧運選手提供疫苗。

大陸十三屆全國人大四次會議今天下午3時在人民大會堂新聞發佈廳舉行記者會，大陸國務委員兼外交部長王毅就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。

談到中國疫苗政策，王毅說，中國加入了世衛組織「新冠疫苗實施計劃」，承諾首批提供1000萬劑疫苗，用於發展中國家急需，中國已經並正在無償向69個有急需的發展中國家提供疫苗援助，同時向43個國家出口疫苗。

另外，王毅也表示，中方還響應聯合國號召，向各國維和人員捐贈疫苗。

王毅又指，願意與國際奧委會合作，向準備參加奧運會的運動員們提供疫苗。

如何為海外中國公民提供疫苗？王毅，將推出「春苗行動」，積極協助和爭取為海外同胞接種國產或外國疫苗，他說，50多個國家正陸續將中國公民納入本國接種計劃，還有不少中國公民正在當地依法接種中國疫苗。

他說，下一步還準備在具備條件的國家設立中國國產疫苗地區接種點，為周邊國家有需要的中國同胞提供服務。

王毅表示，中方將推出中國版的國際旅行健康證明電子文件，在充分保護個人隱私前提下，實現核酸檢測和疫苗接種等信息的相互驗證，助力安全有序的人員交往。

(旺報 )