近日高雄屢屢發生槍擊案件，治安備受各界質疑，幸虧高市警三民二分局偵查隊7日在前金區某透天厝及時破獲一處槍枝改造工廠，沒有讓更多的改造槍枝流入市面，警方除了起獲改造手槍、改造衝鋒手槍以外，還發現工廠內藏有二級毒品安非他命，警方依違反槍砲彈藥管制條例、毒品危害防制條例等罪將林姓主嫌送辦。

據了解，高市警三民二分局偵查隊專案人員於月前接獲線報指稱綽號「傑仔」的林姓犯嫌在高雄市區改造槍械，經過多日跟監、蒐證發現林嫌形跡可疑涉嫌重大，由於情報顯示林嫌火力強大，警方收網時不敢大意，趁著林嫌女友外出返回之際，尾隨其女友進入屋內，一舉破獲槍枝改造工廠。

警方成功逮捕林嫌後，在屋內起獲仿製義大利貝瑞塔92FS型手槍2枝、仿製奧地利克拉克19FS型手槍1枝、操作槍2枝、土耳其ZORAKI 925型衝鋒手槍1枝以及子彈91發，此外，還找到二級毒品安非他命8.34公克以及吸食器一批，警方對於本案槍枝來源不敢鬆懈，仍持續向上溯源擴大偵辦當中。

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(中時 )