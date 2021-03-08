大陸第十三屆全國人民代表大會第四次會議今天下午3點在北京人民大會堂第召開第二次全體會議，聽取最高人民法院院長周強關於最高人民法院工作的報告，以及聽取最高人民檢察院檢察長張軍關於最高人民檢察院工作的報告。

最高法的工作報告中關於台灣的部分，周強表示，大陸保護港澳台同胞和海外僑胞、歸僑僑眷合法權益。去年審結涉港澳台案件2.4萬件，辦理涉港澳台司法協助互助案件1.1萬件。簽署大陸與香港相互執行仲裁裁決的補充安排。完善大陸與澳門法院民商事案件相互委託送達司法文書和調取證據安排。

此外，周強表示，妥善化解粵港澳大灣區跨境民商事糾紛，維護港澳同胞合法權益。平等保護台胞台企在祖國大陸的合法權益。廈門海事法院發佈首份涉台海事審判白皮書。福州平潭、深圳前海、珠海橫琴等法院聘請港澳台同胞擔任人民陪審員或特邀調解員。

最高檢的工作報告中關於台灣的部分，張軍表示，最高檢「切實維護港澳台同胞、海外僑胞和歸僑僑眷合法權益。依法妥善辦理涉港澳台和涉僑案件。」

此外，張軍在報告一開頭指出，最高檢「堅決維護國家安全和社會安定。堅持總體國家安全觀，嚴厲打擊境內外敵對勢力滲透破壞活動。」這讓外界聯想到，去年中秋節連假時，央視新聞頻道一連三天播出大陸國安單位破獲好幾起台諜案。

張軍還說，最高檢「堅決貫徹香港特別行政區維護國家安全法。支持新疆等地依法防治暴恐犯罪，確保社會大局持續穩定、長期穩定。」

(中時 )