路迦生醫違反重訊申報 遭處違約金3萬 18:402021/03/08 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心8日表示，對路迦生醫公司（6814）違反重大訊息申報規定處以違約金3萬元。 櫃買中心表示，路迦生醫公司於110年1月4日公告錯誤之新藥研發進度訊息，且遲至110年2月1日始更正相關內容，核有違反櫃買中心「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條規定，櫃買中心依興櫃審查準則第47條規定對該公司處以新臺幣3萬元之違約金。 採購輪胎圖利廠商1390萬 陸勤部3軍士官遭約談 櫃買中心修正綠色債券制度接軌國際發展 (工商 ) #路迦生醫 #櫃買中心 #申報 #違約金 #審查 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 櫃買中心重視性別平權價值 敲鑼響應國際倡議 15:292021/03/08 財經 光寶集團併購爆內線交易 創辦人宋恭源與謝長廷大舅子遭約談 15:562021/03/08 社會 《科技》2021傑出生技產業獎 即起受理報名 17:232021/03/08 財經 福原愛出軌過程全遭拍卻打死不認 日媒揭3點關鍵 16:182021/03/08 娛樂 疫情墊高建造成本 台塑集團路州投資將以掌控成本風險為首要原則 09:082021/03/08 財經 三重資深教練買水果斷魂 該路口月底前設置轉彎導引線 15:562021/03/08 社會 台版撒哈拉沙漠成飆沙聖地 台江國家公園警告將嚴罰 12:212021/03/08 生活 安平命案公祭現黑衫軍 警帶回53少年 04:102021/03/08 地方新聞 花蓮海巡中尉暗夜騎車追撞移工 噴飛路旁傷重不治 11:502021/03/08 社會 王美花喊鑿井取水 藍委搬數據怒嗆4字 17:052021/03/08 政治 女房東要解約 遭越籍女房客毆傷臉部縫三針怒提告 12:092021/03/08 社會 財經熱門新聞 股市暴跌元兇另有其人？ 美債一夕轉空頭 獵殺規模飆1.3兆 - 財經 台塑四寶 料高標配息 - 財經要聞 - 工商時報 5檔翻身股 銅板變金幣 - 財經 台股遭拋售715億 聯電砍最慘失守5字頭 加速遠離驚天價 - 財經 台股驚嚇一幕沒有1檔跌停 爆背後3大弔詭 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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