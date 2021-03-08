櫃買中心8日表示，對路迦生醫公司（6814）違反重大訊息申報規定處以違約金3萬元。

櫃買中心表示，路迦生醫公司於110年1月4日公告錯誤之新藥研發進度訊息，且遲至110年2月1日始更正相關內容，核有違反櫃買中心「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條規定，櫃買中心依興櫃審查準則第47條規定對該公司處以新臺幣3萬元之違約金。

(工商 )