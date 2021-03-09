施工團隊於今（9日）凌晨0時許，於新北市中和區中和路5號附近施工不慎挖破瓦斯管線，大量瓦斯外洩，連一旁民宅3樓內住戶都可以聞到，住戶倉皇從3樓逃至1樓詢問「怎麼了？」消防局獲報出動水箱車前往灑水戒護並通知瓦斯公司關閉管線，詳細瓦斯外洩原因仍待進一步調查。
據悉，中和區中和路5號附近、靠近中山路口，疑因施工團隊施工不慎挖破瓦斯管線，現場濃濃瓦斯味蔓延，中和警分局立即封閉中山路、中和路口，消防局則派出水箱車灑水戒護降溫。
由於瓦斯外洩處緊鄰民宅，附近又有中和國小及中和知名廟宇廣濟宮等，警消不敢大意持續透過廣播，告知周圍民眾瓦斯外洩。
附近民宅3樓住戶聞到濃濃瓦斯味相當驚恐，衝下樓詢問警消「怎麼了？」同時也相當憂心是否會有其他災害。
所幸瓦斯外洩未釀成傷亡，但周圍民眾也擔心說，上班尖峰時間中和路車流量大，擔心影響上班時間的車流，盼相關單位可以盡速解決。
(中時 )
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