台灣好手林書豪今天在\NAB發展聯盟G-League代表聖克魯斯勇士出賽，繳出12分、8助攻、5籃板的全能成績單，幫助球隊110比81輕鬆擊敗里奧格蘭德山谷毒蛇，順利闖進4強。

聖克魯斯勇士在例行賽拿下11勝4敗，排名全聯盟第二，期間一度取得9連勝佳績，短暫躍居首席，但9連勝氣勢就是被毒蛇隊中斷，不過這個仇在季後賽首戰就報回來了。

勇士在開賽後就毫不留情面的展開痛擊，首節26比15取得11分領先優勢，林書豪投進一顆三分球、2次助攻。

勇士在第二節持續拉開領先差距，打完半場57比39，豪哥進帳2分，但有5次助攻。易籃再戰，林書豪單節攻下7分，傳出1次助攻，勇士打完三節已握有85比58的絕對領先優勢，林書豪也樂得在第四節當起啦啦隊，最終勇士以29分之差擊潰對手，贏得一場精采勝仗。

林書豪先發上陣只打了26分鐘，10投5中兩顆三分球，場上正負值26，高居全隊之首，加上僅3次失誤，可見得傷癒歸隊後身手依然沒有退步。

(中時 )