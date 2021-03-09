需求強勁，周一紐約棉花期貨連2日反彈上漲；市場需求增加，且出口利多消息，據美國農業部USDA出口銷售報告顯示，出口較前一周大幅增長29%，並較前四周平均水平增長11%，提振棉價續漲；終場美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)3月棉花期貨漲0.7%，收盤每磅86.77美分；而5月棉花期貨漲0.6%，報每磅88.32美分。

中國鄭州商品期貨3月期棉結算價收報每公噸16045元人民幣，較前一日增加120元人民幣；庫存方面，截至3月5日，ICE登記庫存99706包。(商品行情網)

(時報資訊)