「台帛旅遊泡泡」何時啟動？外交部亞太司長曾瑞利今天表示，相關檢疫和航班措施仍在討論，預計本月中下旬會有具體結果。他也證實帛琉總統惠恕仁屆時擬搭乘首班班機來台。但對於衛福部長陳時中鬆口可能是下一個的越南，「外交部目前暫時還沒有這方面的規劃」。

外交部今天召開例行記者會，針對外界關切的台帛「旅遊泡泡」議題，曾瑞利表示，帛琉新任總統惠恕仁就任以後非常積極的推動「台帛旅遊泡泡」，亦即他稱的「無菌廊道」，也就是「旅行安全圈」。

他說，這個案子目前正在積極進行當中，最近幾天外交部、衛福部、交通部都進行會議，就相關防疫措施、檢疫規定、航班等細節做討論，外交部預計本月中旬或下旬就會具體結果，會在適當的時間報告。

至於媒體報導惠恕仁總統希望本月中旬或者下旬來台灣訪問，曾瑞利表示，目前詳細日期雙方還在溝通當中，尚未確定。

他也證實，惠恕仁對台帛旅遊泡泡非常積極和認真看待，也期待能夠在台帛旅遊泡泡啟動以後，坐第一班飛機來台訪問，「這是他的個人期待，我們也希望能夠以他的期待來安排。不過還是要看相關情勢的發展」。

至於衛福部長陳時中鬆口說，越南可能是下一個國家，曾瑞利指出，越南在全世界關於這一波疫情的防疫，算是相當成功的國家，但越南到目前為止，還是禁止所有商業航班，只有開放一些特殊專案的包機且必須申請，目前並沒有商業航班，因為越南有這種交通運輸上的限制安排，因此外交部目前暫時還沒有這方面的規劃。

(中時 )