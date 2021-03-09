梅根在接受美國脫口秀名主持人歐普拉的專訪中透露自己因不適應王室生活，曾有過輕生念頭，專訪中更大篇幅敘述自己的精神狀態，爆料凱特（Kate Middleton）曾經讓她哭等，在梅根公開爆炸性宣言後不久，凱特首度公開現身，卻被外媒暗示話裡藏玄機，特別提問嘉賓的「精神狀態」。

梅根的爆炸性專訪內容公開後，凱特8日首度現身，為了國際婦女節和英國女孩哈莉森（Jasmine Harrison）進行對談。

英國哈利王子與梅根的爆炸性專訪內容於洛杉磯當地時間7日晚間播映，梅根在專訪中爆料嫂嫂凱特在婚禮前幾天把她弄哭，更稱凱特已經道歉、所以原諒了她。除此之外，梅根也透露自己曾萌生輕生念頭，稱王室生活讓她相當孤單，覺得沒有受到支持與保護，精神狀態下滑是當天專訪中的一大主題。

「Yahoo Lifestyle」今（9）日報導，哈利與梅根的爆炸性專訪播映後，英國劍橋公爵夫人凱特昨（8）日為了國際婦女節（International Women's Day）與21歲英國女孩哈莉森（Jasmine Harrison）進行視訊對談，這是專訪後凱特首度公開現身。

哈莉森2月完成獨自划船橫跨大西洋的壯舉，成為全球最年輕的紀錄保持人，在對談中，凱特與哈莉森討論了外界對女性能力的既定看法與挑戰，此外，凱特也詢問哈莉森的精神狀態、獨自划船時的感受等，報導指出凱特的提問相當「有趣」。

另據英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，凱特與卡蜜拉（Camilla）8日下午也被目擊駕車在倫敦街頭，畫面顯示兩人「臉色鐵青」、表情「嚴肅」。

凱特與威廉王子至今未正式對外回應哈利與梅根的專訪，兩人的官方Instagram帳號昨日只更新2則有關慶祝國際婦女節及大英國協日（The Commonwealth Day）的貼文。

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