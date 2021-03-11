女王針對梅根與哈利的掀底式專訪發表聲明

在梅根與哈利王子接受美國脫口秀女王歐普拉（Oprah Winfrey）專訪，投下驚世震撼彈後，女王下了王室緊急禁令，要幕僚保持沉默，別再針對相關狀況公開發表談話。

據《每日郵報》（Daily Mail）10日報導，女王打算平息風波，向在加州的孫子孫媳伸出橄欖枝。預料雙方在未來幾天內，將透過電話溝通。儘管女王周二晚讓官員代表白金漢宮（Buckingham Palace），針對相關專訪發表了聲明，但她認為，如今是進行較私人對話的時候了。

廣泛認為，94歲的女王決定採取主動是明智的。而王室其他成員，尤其是哈利的父親查爾斯王儲，還有哥哥劍橋公爵威廉王子，在遭受梅根夫妻重炮抨擊後，內心都很難過。哈利說，他對父親很失望，因為在他和梅根脫英期間，查爾斯都不接他電話。此外，他也坦承，和哥哥威廉間仍有很深的歧見。

此外，哈利還未點名地指控，家族成員有種族歧視，質疑寶貝兒子亞契的膚色。而他和妻子梅根會被迫離開英國，是因為得不到其他王室成員的支持。另一方面，梅根則指控嫂嫂凱特，說對方在自己大婚前，為了花童的裝扮，把她逼哭。可想而知，威廉很可能會保護妻子凱特。

然而，梅根和哈利在砲火四射的專訪中，始終沒有批評女王和菲立普親王（Prince Philip）。就在梅根哈利與王室緊張白熱化之際，朝臣如今希望，也深信女王的做法將有助於緩和雙方的關係。

一位消息人士透露，說王室再怎麼震驚都不為過，有些幕僚甚至恨不得公開反駁梅根和哈利的指控。不過，女王採取了深思熟慮，並十分明智的做法。她以身作則，表明這是需要處理的家務事。

(中時新聞網)