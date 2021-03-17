伊能靜與前夫庾澄慶（哈林）育有一兒「小哈利」，雖然小哈利人在美國，不過近日適逢小哈利迎接19歲生日，伊能靜也沒忘記為兒子慶生，她昨（16日）就曬出小哈利練舞影片，並噴母愛寫下：「永遠愛你」，影片中的小哈利穿一身灰色寬鬆衣物，四肢柔軟的他跟著音樂舞動身體，筋骨超軟Q。

小哈利已長大成少男一枚，並在近期迎接19歲生日，伊能靜昨則在微博曬出小哈利練舞影片，並噴母愛用英文告白兒子：生活雖然很難，但你會好好的，因為我們會在你身邊、永遠愛你。

小哈利舞藝精湛、筋骨相當軟Q。（圖／取材自伊能靜微博）

影片中的小哈利身穿灰色寬鬆衣物，舞藝精湛的他的四肢柔軟又纖細，小哈利跟著音樂舞動身體，抬腿、彎腰、轉圈等動作都難不倒他，小哈利的筋骨相當軟Q，網友也紛紛留言讚：「小王子生日快樂，好帥，好厲害，真優秀」、「小王子生日快樂，做自己就好」、「現代舞啊，舞蹈底子太優秀了」、「小哈利跳舞跳得好好看」、「支持做自己」。

伊能靜曬小哈利跳舞影片。（圖／取材自伊能靜微博）

其實小哈利去年才因男扮女裝的照片被挖出，而成為話題人物，小哈利頂濃妝、頭戴假髮、對鏡頭擺出嫵媚表情，不過伊能靜對於兒子的女裝打扮，則是抱持開放態度，她力挺兒子做自己，認為孩子過得開心、追求自己人生要走的路，這對孩子來說才是一件開心的事，作為媽媽的伊能靜力挺小哈利到底。

(中時新聞網)