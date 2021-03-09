「員工福利信託」可以協助企業留才、又可以幫員工提前準備退休金。位於桃園市楊梅區的文生真空公司為照顧工廠內老老少少的員工，與華南銀行共同啟動「員工福利信託」，除與每位員工分享公司獲利並設定加碼機制外，亦積極鼓勵員工們每月自行額外提撥數千元，與公司一起提前準備自己的退休金，讓退休生活更加富足。

文生真空公司成立於2004年，主要經營項目為真空爐、熱處理代工及金屬射出成型等業務。創立初期由現任董事長董燕山與前任董事長周龍樹率領4位元老級員工一起從零開始打拼，致力成為融合、機械、電機等一體的科技創新公司，近幾年擴編專業團隊至60人，其中40歲以下年輕員工佔比達五成以上。文生真空公司將員工視為最重要的資產，把員工當家人一樣，在業務蒸蒸日上之餘，更希望照顧員工退休生活。

因此，董燕山希望公司能與所有的員工一起開始，為未來預做準備，同時能激勵員工努力打拼，並養成儲蓄的習慣。於是文生真空公司開始思考解決的方法，華銀楊梅分行與文生真空公司往來多年，發現客戶的需求後，積極、迅速地提供各種解決方案，最終透過華銀信託部規劃，提出最切合客戶需求的方案「設立員工福利信託」。

以文生真空公司為例，員工不分職級，公司依據前一年度盈餘狀況為每位員工每月提撥公提金，再由員工自行決定每月額外提撥金額，藉此鼓勵員工一起累積退休金，也讓員工們分享公司獲利，讓大家更有意願為公司打拼。

華南銀行信託部經理黃守良表示，臺灣即將於2025年邁入超高齡社會，但是國人退休金準備卻普遍不足，平均所得替代率才30％～40％。對於近1,200萬位勞工來說，除有勞保、勞退之外，公司協助成立員工福利信託更是補足退休金缺口的最佳方案之一。

黃守良表示，金管會及信託公會近期積極推廣員工福利信託，包括建議於公司治理評鑑指標納入員工福利信託、給予公司及員工相關稅賦優惠等措施，而華銀為響應信託2.0計畫，希冀透過全方位信託服務協助所有有意願的公司及員工們完美打造退休金第三支柱，期許大家享有美滿的退休生活。

(工商 )