大甲觀光商圈燈箱因無電源致夜間無法點亮，市議員吳敏濟9日邀相關單位會勘。（陳淑娥攝）

台中市大甲觀光商圈遊客眾多，農曆年前舊指示牌已換成13面新穎燈箱，卻因無電源致夜間無法點亮，管委會向市議員吳敏濟陳情並於9日前往現勘。台中市經發局當場承諾將盡快施工，希望在大甲媽祖遶境前全部竣工，以形塑商圈新形象，並帶動更多觀光人潮，讓店家生意更興隆。

吳敏濟指出，大甲觀光商圈自行向經濟部中小企業處申請經費，在蔣公路及順天路燈桿上施做立體燈箱13座，不過夜間卻無法點亮，他兩次會勘及多次協調後，今日特地邀集經發局等單位到場說明。

經發局專委林敏棋表示，將盡快於本周提出書圖審查，待台電審核後立即施工，工期預計1個月，也希望台電能配合進度，若送電順利，在大甲媽祖進香期間，13座燈箱就能通電使用。

大甲觀光商店街區管理委員會主委許慈芸指出，商圈店家共有30幾家，希望透過立體燈箱裝置藝術進行行銷，但當初沒想到接電問題，才會造成燈箱夜間不會亮。張姓民眾說，商圈舊指示牌換成新穎燈箱，若夜間燈不會亮，實在很可惜，

大甲里里長、觀光商圈副主委黃勝裕表示，13面燈箱從火車站前的蔣公路開始，一直延伸到順天路長達1公里，有助於形塑商圈新形象，並帶動更多觀光人潮，讓店家生意更興隆。

黃勝裕感謝議員吳敏濟及市府大力協助，讓燈箱不亮一事，能在短時間內受到重視並獲得解決，屆時接電後，大甲商圈夜間街景將更為漂亮。

(中時 )