半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）公告2021年2月合併營收達2.23億元，由於2月適逢傳統農曆春節工作天數少，使得2月營收較1月的2.25億元減少1.18％。累計2021年前兩月合併營收為4.48億元，較去年同期減少18.88％。

朋億表示，由於第一季向為傳統出貨淡季，以及適逢農曆春節工作天數少影響短期營收認列表現，且觀察中國地區半導體、綠能光電等產業客戶訂單拉貨需求已有逐步轉強，加上台灣地區接單陸續皆有斬獲，推升今年前兩月台灣地區接單金額已較去年同期成長，有望隨著主要客戶訂單認列進度穩步回溫，進一步帶動高潔淨度化學品供應與分裝系統設備及工程整合服務認列良好需求，創造整體營運動能向上。

朋億指出，公司持續穩固兩岸半導體產業業務接單，創造整體營運良好基石，並同步完善公司垂直整合效益，加上銳澤實業結盟擴大競爭利基，積極拓展台灣地區接單動能，以期進一步堆疊良好成長引擎。

展望2021年第一季，雖第一季為傳統出貨淡季，惟觀察目前主要客戶訂單拉貨需求已有逐步回升，以期帶動整體營收表現逐月成長之動能，朋億仍持續樂觀看待全球半導體市場需求仍持續高漲，國際知名半導體大廠皆紛紛加大今年資本支出計畫，以投入新廠擴建、提高產能效率等，創造整體業務良好發展環境。

尤其今年第一季底公司將完成取得銳澤實業不超過55.36％股權，不僅自第二季開始認列營收，更重要的是透過雙方資源整併，完善朋億於氣體設備供應服務整合，分散客戶市場集中度的風險，擴大兩岸接單利基，創造未來營運良好成長動能。

(工商 )