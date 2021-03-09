漢來美食(1268)因創新品牌與農曆春節落點加持，2月自營收4.02億元、月增19.79％、年增83.14％，創同期新高。累計前今年2月營收7.38億元，較去年同期6.98億元成長5.71％，亦創同期次高。展望後市，漢來美食去年下半展店有成，今年上半店數較去年同期多4家，在疫情受控下，集團營收亦可望逐月成長。

漢來美食2月業績大爆發，主要是因為去年2月新冠肺炎疫情爆發業績銳減，而今年農曆春節全部天數落在２月，所以單月營收年增高達83%。

受疫情影響，漢來美食尾牙春酒的訂席情況並不似往年熱絡，但因國內疫情受控，年節期間消費者外出用餐及選擇訂購外賣的需求較往年成長，為漢來美食旗下各餐飲品牌帶來消費人潮。漢來美食表示，屬於高端價格帶的中餐品牌名人坊今年表現格外優異，全台6家分店1、2月營收都呈現大幅成長。

鑑於台灣疫情受控，為顧好品質並推出新菜，香港名人坊主廚鄭錦富在農曆大年初三自香港飛抵台灣，在經過21天的防疫隔離期後「出關」，預計在台駐點停留半個月，3月26日才離台，共計18天分別走訪全台6家分店。

漢來美食去年防疫期間開始擴大發展「宅美食」事業，在今年1、2月也有不錯的成績，營收較去年同期成長了近一倍，新品牌「來拌麵」首款口味至今已銷售超過35萬包，第二款胡麻椒香口味也將於本月正式推出。此外，漢來美食也積極開發更多常溫及冷凍熟食品項，配合節慶推出的應景禮盒及桌菜，全力搶攻電商及量販通路。

(工商 )