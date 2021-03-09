美國科技股近來成為弱勢指標，那斯達克指數周一再度下殺一根長黑後，波段跌幅已超過一成，正式陷入修正。尖牙股也慘遭空頭修理，以蘋果大跌逾10％最重，不過華爾街分析師仍看好尖牙股後市，預估未來一年漲幅上看35％。

受到美債殖利率仍處於13個月高檔的摜壓，科技股周一再度成為大盤的拖油瓶，標普5百指數由紅翻黑，那斯達克指數收盤更暴跌2.4％，累計從2月12日的歷史高點反轉下滑以來，波段跌幅高達10.6％，宣告盤勢轉入修正。

這波盤勢修正尖牙股首當其衝，蘋果累計重挫逾14％，網飛與亞馬遜波段跌幅均超過10％成，臉書下跌近6％，谷歌的母公司Alphabet跌勢最輕，但也挫低近4％。向來也被歸類為尖牙概念股的微軟則同步大跌逾7％。

儘管短線行情不佳，但由於未來營收仍具高成長，華爾街分析師普遍都看好尖牙股的後市，高達9成6的分析師給予亞馬遜買進評等，微軟與Alphabet分獲9成4與9成3分析師買進評等，蘋果與網飛看好度相對較低，但也有近7成的分析師列為買進。

高盛分析師藍根(Kash Rangan)日前剛發布研究報告將微軟列入「強力買進名單」，目標價上看315美元，以周一收盤價227.39美元推算，漲幅空間逼近4成。

藍根指出，「微軟在各雲端領域市占率都不俗，除了有助於提升獲利率外，未來營收仍可保有兩位數的成長。」

華爾街分析師中藍根喊出的微軟目標價最高，平均目標價則是282美元，較周一收盤價仍高出24％。

2022年營收成長率部份，市場分析師預估臉書將勁揚20％，居所有尖牙股之冠，其次是亞馬遜的18％，蘋果落居最後一名，預估營收僅成長4％。

Appaloosa資產管理公司創辦人泰波(David Tepper)周一表示，隨著美國10年公債殖利率揚升到1.60％後，代表美債與美股的重大風險「已經消除」，1.9兆美元的紓困案料將成為美股短線上漲的主要利多，他還特別點名亞馬遜尤其誘人。

(工商 )