今（9）日晚間在澄清湖棒球場進行的官辦熱身賽，統一獅隊在2局下大舉攻下4分逆轉超前，一路領先到9局上，才被味全龍攻下2分追平，終場雙方以4比4握手言和。獅隊熱身賽戰4勝3和1負、勝率8成最佳，龍隊則為3勝1和3敗、勝率5成。

味全龍李凱威在9局上半二、三壘有跑者時，適時揮出左外野一壘安打，送回朱祥麟、洪瑋漢，追成4比4平手。其中洪瑋漢滑進本壘時由於和捕手的手套位置太過接近，裁判主動啟用電視輔助判決，後來維持原判；李凱威這支安打帶有2分打點，應是全場最具關鍵的一擊。他今天除了2安打2打點，還有2次盜壘成功，熱身賽打擊率3成93，表現優異。

味全龍今天一共盜壘成功8次，第1棒開路先鋒曾傳昇就包辦3次；龍隊的快腿攻勢的確讓獅隊不堪其擾，獅隊兩任捕手林岱安、羅暐捷的阻殺能力也要好好加強了。

此外，獅隊林安可、龍隊曾陶鎔今天都轟出陽春全壘打，個人首轟出爐，也為熱身賽的表現畫下完美句點。

(中時 )