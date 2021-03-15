聖地牙哥教士隊日籍投手達比修有今（15）日於春訓熱身賽第2次先發，投3局未被擊出安打，有3次三振，對方只靠觸身球上壘1次。教士火力猛，單場敲3支全壘打，以10比4擊敗辛辛納提紅人隊，達比修有拿下勝投，戰績1勝1敗、自責分率0。

達比修有今天開賽後連續解決8名打者，直到3局下面對第9棒海尼曼（Scott Heineman）投出觸身球，最快球速96哩（約155公里）。而他在熱身賽已先發2場，投5局，被擊出1支安打，送出7次三振，沒有四壞球，控球相當穩健，和雙城隊的前田健太一樣幾乎無懈可擊。

賽後達比修有透過翻譯表示：「整體來說今天投得很不錯，無論指叉球或變速球都很到位，我很開心！」達比修有熱身賽較晚亮相，預定5或6天後再度登板，投球局數也將增加至4局60球。

前田健大剛被雙城隊宣布為今年開幕戰先發投手，教士隊雖尚未確定人選，不過以達比修有去年例行賽與今年春訓的表現來看，承擔此任務的機會相當高。

(中時 )