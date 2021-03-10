屏東50歲張姓婦人暗夜接到一通陌生來電，以姪子名義向婦人借款15萬元急用，說要繳貨款，如果明天下午2點前沒把錢給對方，生意就作不成，因為聲音神似，張婦不疑有他，隨即趕到銀行準備匯款，差點掉入詐騙集團圈套。

由於婦人到銀行顯得慌張，在櫃檯匯款時，不斷低頭講電話、神情有異，引起行員注意，並通報保七員警前來關心瞭解。

婦人表示，這15萬要借給姪子作生意，必須在下午2點前匯到，現已快2點了，拜託臺銀人員趕快把錢匯出去。所幸員警與婦人對談過程中，提到半夜姪子臨時打電話給她，要和她借25萬，但婦人表示沒這麼多錢，只能借姪子15萬。姪子又說他的電話換了，這是他的「新電話」。

保七員警一聽到「新電話」這3個關鍵字，立即請臺銀人員先暫停匯款，並請對方先跟姪子本人聯繫，真正的姪子表示，根本就沒向婦人借錢，她這才恍然大悟，遇到一場騙局。

一聲姑姑差一點被騙了15萬元，婦人十分感謝保七員警與台銀行員的即時攔阻。本案保七第一大隊業將相關資料送交轄區派出所，繼續追查幕後的詐騙集團。

(中時 )