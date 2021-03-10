碳纖維複材大廠拓凱實業去年雖因新台幣、人民幣兌美元匯率雙雙升值，認列匯損3.35億元，EPS為7.48元，9日董事會決議每股配現金股利5.0元，配息率66.8％。以9日收盤價169.0元計算，現金殖利率2.96％，會中也敲定5月26日召開股東會。

拓凱去年上半年營運雖受疫情影響，全年合併營收仍達72.34億元，營業利益14.14億元，雖認列匯兌損失3.35億元，稅前淨利12.03億元，本期淨利7.92億元，淨利歸屬母公司6.79億元，EPS達7.48元，9日董事會決議每股配發現金股利5.0元。

拓凱指出，去年上半年營運雖受新冠肺炎疫情影響，下半年受自行車E-Bike、複材輪圈、球拍及電子元件出貨大增的激勵，第三、四季營收轉正成長，儘管外銷貨運缺櫃、自行車廠缺零件，致使去年底遞延出貨，2020年合併營收72.34億元，比2019年微幅成長。去年因新台幣、人民幣兌美元匯率雙雙升值，認列鉅額匯損，有效提高本業毛利，營業費用控制得宜，EPS達7.48元。

拓凱2月合併營收5.0億元，年成長56.71％；前二月合併營收12.89億元，年增幅52.66％，雙雙改寫同期新高，表現優於預期。

拓凱指出，2月雖有農曆春節，工作天數較少，但2、3月接單及出貨熱度不減，生產線持續加班趕工。拓凱指出，2021年將迎來近十年最樂觀且大幅增長的一年，第二季將進入自行車的旺季，自行車產業整體需求將爆增。

法人預估，拓凱第一季因自行車架及輪圈、安全帽、醫療及電子元件出貨成長，淡季不淡，第一季合併營收可維持去年第三、四季20億元水準，改寫同期新高，年增幅四成以上。第二季進入自行車旺季，4月合併營收可望超越1月，改寫單月營收新高，全年合併營收至少年成長二成，改寫歷史新高。

(工商 )