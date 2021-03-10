現代人基於房價負擔考量，想找到喜歡又能力可及的地段置產，通常都多要花費一番工夫，據實價登錄資料統計雙北市各路段2020年1月到2020年12月屋齡五年以上的中古屋交易進行排序，永慶房屋整理出交易量前30名熱門交易路段，再和行政區住宅均價進行比較後，篩選出路段均價較行政區便宜的五大優惠路段，台北市優惠路段第一名為吳興街，房價較信義區均價優惠23.8%；新北市則為新民街，較淡水區便宜26.0%。

盤點台北市交易量前30名的熱門交易路段，路段房價較行政區優惠的第一名落在信義區的「吳興街」，周邊路段房價約54.9萬，相較於信義區均價72萬，價差幅度23.8%。

謝志傑表示，吳興街為信義區房價相對親民的路段，也是北醫商圈的核心路段，附近有台北醫學大學及附設醫院，還有超市、市場、餐廳、小吃等，生活機能完善，且可以快速通往信義計劃區生活圈，也因此成為信義區內熱門的購屋路段。不過發展較早，區域內物件多為屋齡35到40年左右的舊公寓，且沒有捷運行經，部分路段的巷道又較為狹窄。

觀察新北市路段房價較行政區優惠的第一名，則是落在淡水區的「新民街」，周邊路段住宅均價落在16.5萬，相較淡水區每坪價差幅度26.0%。

謝志傑指出，新民街沿線以公寓為主，住宅大樓與華廈零星分布，學區完整、生活機能便捷，加上「1」字頭超甜價格的優勢，讓首購族能較輕鬆無負擔的入場。此外，因緊靠真理大學，有廣大的學生租屋需求，也吸引不少投資客前來此路段置產收租。但該路段多為30年以上的公寓，購屋族可以多留意觀察屋況，注意有無漏水、水電管線老舊等問題，加上距離捷運站也還有一段距離，應將通勤時間也加入購屋考量。

(時報資訊)