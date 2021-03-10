勞動部去年年底發布函釋指出，「勞動檢查法規定的告知工會並請其派員陪同檢查之人員，應為該受檢事業單位所僱勞工」，引發許多工會團體不滿，認為應包括職業工會、產業工會外，也應包括所聘用的會務人員，勞動部昨天再度發布函釋指出「除為受檢事業單位所僱勞工外，尚包含由企業工會所聘僱承辦該工會會務工作人員」。

台鐵產業工會秘書長魏豫綾表示，自從勞動部去年發布該函釋後，1月至3月的勞動檢查，會務人員皆無法陪同，與過去實務明顯不同，因為如空服員、醫師、台鐵等員工皆為輪班工作，也難以中斷工作配合勞檢。

魏豫綾指出，昨天的函釋發布提及包括企業工會聘僱承辦的工會會務人員，但也未排除產職業工會聘僱的會務人員，仍要看職安署的解釋。

對此，職安署署長鄒子廉說，去年函釋時原本因為擔心營業秘密等緣故，僅限內部員工可以陪同勞檢，但經工會反映，實務上有部分企業工會直接聘僱的會務人員可以參與，因此昨天再補充解釋，納入會務人員；而原本產職業工會等外部人員，原本就可以用勞動檢查法23條的「專家陪鑑」，並未在此波限制內。

(中時 )