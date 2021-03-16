據勞動部2020年「青年勞工就業狀況調查」指出，青年初次尋職時，不知道適合做哪方面工作比率逾2成5，考量青年擅於使用網路，勞動部建置「Youth職涯就業諮詢平臺」，提供18至29歲青年線上預約，透過專業顧問協助青年探索職涯目標、了解產業趨勢、診斷履歷自傳、提升面試技巧、強化職場適應及溝通能力。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌表示，目前疫情趨緩，勞動部透過就安基金編列900萬元預算，擬從3月29日提供29歲以下青年至「Youth職涯就業諮詢平臺」，讓不擅與公家機關溝通的青年，提供如探索職涯目標、了解產業趨勢、診斷履歷自傳、提升面試技巧等。

只要29歲以下青年登錄此平台，就可以預約時段，待時段到透過手機、電腦等即可與專業顧問面對面諮詢。陳世昌說，目前已遴聘26位顧問，提供青年朋友就業諮詢。

陳世昌說，除了提供線上諮詢外，也歡迎民眾可以至實體就業服務站或各地青年職涯發展中心洽詢相關服務。

陳世昌提及，大型就業博覽會原本因疫情改為線上辦理，但目前疫情趨緩後，也已請各分署研議是否辦理實體大型就博會。

(中時 )