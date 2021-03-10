王定宇妻子李淑吟(左)6日才在臉書貼出與王(右上)跑婚宴的合照，殊不知前夜王定宇才與顏若芳同居。(圖/翻攝自李淑吟臉書)

已婚民進黨立委王定宇9日被爆出，頻繁出入民進黨發言人顏若芳家中過夜，最高紀錄一周5天，2人口徑一致都說是房東與房客的關係，但王過去常在臉書上報告行蹤，予人愛家好形象，爆出此事後形象崩盤。而王定宇妻子李淑吟過去幾乎每天上午都會在臉書PO出一張圖文，向大家問候「早安」，但今(10日)貼文並未更新，停留在9日的早安貼文，格外引發外界猜測。

王定宇和小11歲的妻子李淑吟結婚19年，育有3子，一家5口跟王母三代同堂同住仁德區，王只要有空也會抓緊時間陪兒子，曾在臉書曬父子一起慶生，IG簡介寫著「希望是個家居的人，陪孩子和家人窩一整天」，營造愛家好男人形象。

然而，從李淑吟臉書動態可以發現，她幾乎每天上午都會在臉書發文並附上搭配美食，或者生活照、美麗圖片向好友問候，而最新貼文則是停留在9號上午上傳的2杯果汁的早安圖文。截至10日17時許，她都並未再次PO文。

另外，還有不少網友則是湧入李淑吟臉書貼文下方留言，表示「加油」、「支持李小姐勇敢站出來」、「加油加油 我們挺妳」、「加油，還有孩子們，要勇敢」。不過，李淑吟並未做出留言和回應。

雖然王定宇、顏若芳說彼此是房東與房客，但外界覺得不合理，像是王放著有立委會館不住，會館還有公務的交通車，卻要花錢在外租屋？還有不少網友質疑，「分租為什麼出門要左顧右盼？」、「也是啦，妹子那麼香還有包早餐跟接送，是我也不住會館」。

(中時新聞網)