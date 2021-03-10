全家便利商店去年9月起，與餐飲品牌「鼎泰豐」獨家合作推出烤飯糰、蛋炒飯、炒麵商品等，3款聯名商品推出近半年，統計熱銷近250萬份，即起「全家X鼎泰豐」再度聯手推出新品「干貝XO醬黃金蛋炒飯」，而此外，新品「親子鰻魚丼」也限量10萬份上市。

全家好評再推限量「親子鰻魚丼」109元。（全家提供）

全家便利商店鮮食部部長黃正田表示，其中與鼎泰豐合作的「香腸香辣醬黃金蛋炒飯」，近半年來銷量就突破百萬份，看好消費者對在地美食的喜愛，即起再推出限量「干貝XO醬黃金蛋炒飯」，嚴選優質干貝、金華火腿、蝦米等食材煉製成的干貝XO醬，再搭配粒粒分明的蛋炒飯，風味更具層次，售價89元，可搭配鮮食自由配兩件省5元、3件省10元。

此外，全家今年1月中推出的「鰻魚專賣店」系列，販售鰻魚便當、烤飯糰等，經內部統計其中「玉子鰻魚飯」，平均每分鐘可賣出3個，帶動相關鮮食業績成長至少2成，即起再推出限量「親子鰻魚丼」，嚴選日本白鰻，呈現道地日本味，售價109元，可搭配鮮食自由配兩件省5元、3件省10元優惠。

(中時 )