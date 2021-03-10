日本東北部宮城縣一處海灘最近發現一副完整的人類遺骸，經DNA和牙齒檢驗分析，證實是10年前「311東日本大地震」被海嘯捲走的61歲婦人奧山夏子。當地警方10日將遺骸送還給家屬，死者的長子感謝10年來協助搜索的人。

「311」發生後，不少民眾被海嘯捲走，下落不明，被當局列為「失蹤人口」。事發當時，奧山夏子正在返家的路上，被海嘯捲走。經她的丈夫報警後，成了失蹤人口。

今年2月17日在宮城縣東松島市野蒜地區一處海灘，一名工人發現一具遺骸，經DNA與牙齒鑑定，確認就是失蹤近10年的奧山夏子。警方推測海嘯來襲時她走避不及喪命，警方10日將奧山夏子的遺骸送還給她的長子奧山英樹。奧山英樹的父親已過世，他日前接獲母親遺骸尋獲的通知時，對發現母親的人表示感謝，「這讓我可以重新整理自己，重新出發。」

311大地震11日將屆滿十年，仍有2500多人被列為失蹤人口，宮城縣就有1200多人，當地警方表示會持續進行搜索。

(中時 )