前總統馬英九今天在臉書上表示，日本是重大核災事故的受災國，但十年來不但重啟核電不廢核，並制定出綠能、核能各占兩成的國家能源戰略，實現「以核養綠，核綠並存」的目標。日本的經驗，非常值得我們借鏡，希望蔡政府能拋開意識形態的束縛，參考日本穩健務實的作法，給臺灣一個多元合理、兼顧國家安全與國民健康的能源政策。

馬英九表示，今天是日本2011年311福島核災10週年。10年來，日本的能源政策由「全面廢核」轉為「重啟核電」，藉「以核養綠」提高再生能源占比，達成「核綠並存」的能源戰略目標。日本穩健務實的作法，非常值得借鏡。

馬指出，2011年日本福島核災發生後，54座核能機組全面停機，以進口大量天然氣取代核能發電。然而，「零核電」的結果造成鉅額貿易赤字，2011年至2015年日本對外貿易逆差超過40兆日圓 ，史上未有。捨棄核能後也導致電價高漲、民怨四起、產業外移， 嚴重衝擊國家經濟發展與社會安定。2012年日本毅然決定設立「原子能規制委員會」，制訂最嚴謹的審查程序重啟核電 ，安倍政府任內已重新啟動9座核電機組。最靠近311地震震央的宮城縣女川核電廠2號機，去年也通過審查並獲地方政府與議會同意重啟 。

馬表示，日本政府認為，在確保安全的大前提下，恢復核能發電是考量「穩定而廉價的電力供應」、「因應氣候變遷減碳承諾」、「降低能源進口依存度」這三個要求時，不可或缺的發電方式。規劃2030年時的發電能源配比為再生能源22％～24％、核電20％～22％、天然氣27％、燃煤26％、石油3％，希望達成徹底的節能減碳、最大限度地開發再生能源與盡可能減少對核電的依賴 。

馬指出，日本NHK3月2日發布的民調指出，福島核災10年後，日本民眾有3％支持增加核電、29％支持維持目前比例、50％支持減少比例、17％支持完全廢除。贊成目前維持核電的民眾達到8成，主張完全廢核的民眾只有17％，顯示日本政府當前的能源政策與民意相符。

馬政府在2009年制定《再生能源發展條例》，積極推動再生能源。8年任內陸域風機從107部增加到327部，成長3倍；太陽能的裝置容量（非發電量），從3MW增加到900多MW，成長300多倍。馬表示，當時從未以放棄核能為發展綠能的先決條件，而是「核綠共生」，也就是「以核養綠」。

馬批評蔡政府上任後採取激進的全面廢核政策，訂出2025年完全廢核的「非核家園」願景，經濟部前年還喊出再生能源要達到全國發電占比25％的目標。但在政府重金投入下，太陽光電與風電的成長卻難以達標 。雖然2019年的再生能源發電占比成長到5.56％，但因水情不佳，2020年的發電占比又降為5.4％，凸顯再生能源「靠天吃飯」的不穩定性。

馬質疑，蔡英文總統繼不顧2018年11月「以核養綠公投」過關的多數民意，如今又帶頭反對「重啟核四公投」，仍執意以綠電替代核能發電，而非火力發電。也難怪美國《華爾街日報》早在2015年7月就曾批評，若全面放棄核能，將是「臺灣選擇脆弱」（Taiwan Chooses vulnerability）。

(中時 )