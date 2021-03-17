新思科技(Synopsys)宣布，亞馬遜網路服務公司(Amazon Web Services，AWS)於其Arm架構的Graviton2伺服器部署 VCS FGP技術(細粒度並行Fine-Grained Parallelism 技術)。在AWS雲端平台上佈署新思科技的功能驗證解決方案，可加速突破性連線技術和SoC（系統晶片Systems on chip）的開發與驗證。

AWS Amazon EC2部門副總裁David Brown表示：「AWS一直是新思科技功能驗證解決方案的先期採用者，藉此加速新一代資料中心晶片的開發。在 AWS Graviton2 上運用新思科技的驗證工具，讓我們能以較低的成本進行全晶片模擬。」

安謀國際(Arm)基礎架構事業部資深副總裁暨總經理Chris Bergey也表示：「追求創新的運算時代突顯了加速SoC上市時程的重要性。在 AWS Graviton2 處理器上部署新思科技功能驗證解決方案，凸顯Arm架構在雲端市場的成長。我們非常期待雙方客戶利用Arm架構的EDA工具而推出新產品。」

新思科技驗證事業群工程副總裁Sandeep Mehrotra表示：「隨著SoC設計複雜度的提升，所需的模擬周期也跟著增加，因此對於運算能力的需求也隨之提高。我們在驗證技術上的合作讓AWS能為其資料中心SoC執行全晶片模擬，並更快發現錯誤。VCS乃針對多核與眾核Arm架構CPU平台進行優化，將該技術帶入雲端，用戶便可將模擬的工作負載移至雲端，從而加快上市時程。」

AWS雲端平台讓用戶能夠利用彈性的基礎架構資源，因應半導體模擬(simulations)日益增加的容量(capacity)需求。新思科技 VCS FGP技術採用多核與眾核(many-core) CPU平台，在雲端中執行該技術可為AWS帶來更高的模擬處理量。而VCS與新思科技驗證 IP和 Verdi先進除錯解決方案的原生整合(native integration)讓設計團隊能以卓越的硬體性價比，實現更高的生產力，並加速驗證收斂(verification closure)。

(時報資訊)